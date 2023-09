Das «Wall Street Journal» berichtete am Freitag, Li sei in der vergangenen Woche zum Verhör abgeführt und von seinem Posten entfernt worden. Die «Financial Times» berichtete unter Berufung auf US-Beamte, man gehe davon aus, dass gegen Li ermittelt werde. Gründe dafür wurden in beiden Berichten nicht genannt. Das chinesische Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme.