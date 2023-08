Die Aufsichtsbehörde CSRC kündigte am Freitag unter anderem an, Handelskosten zu senken und Aktienrückkäufe zu unterstützen. Zudem planten die Aufseher, die Entwicklung von Aktienfonds zu fördern. Die CSRC prüfe zudem, Handelszeiten zu verlängern. Die Attraktivität börsennotierter Unternehmen solle erhöht werden. Hochrangige Politiker hatten im Juli in Aussicht gestellt, dem Aktienmarkt unter die Arme zu greifen, der im Zuge der schwächelnden Wirtschaft ins Taumeln geraten war.