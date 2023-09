Im Vergleich zum selben Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise wieder leicht um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Samstag in Peking mitteilte. Im Juli war der Index der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt noch in die Deflation gerutscht. Die Statistiker errechneten damals einen Rückgang im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent.