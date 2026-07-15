Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie das nationale Statistikamt in Peking mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten verfehlt, die im Schnitt mit einem Wachstum von 4,5 Prozent gerechnet hatten. Im ersten Quartal hatte das Wachstum noch 5,0 Prozent betragen. Im gesamten ersten Halbjahr wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent.