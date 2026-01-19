⁠Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von ​4,4 Prozent gerechnet. Jedoch ‌verlangsamte sich das ‍Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal, ​als es noch bei 4,8 Prozent gelegen hatte. Während die Exporteure ‌trotz US-Zöllen einen Rekord-Handelsüberschuss ⁠erzielten, liess die ‌Binnennachfrage wegen der anhaltenden Immobilienkrise weiter nach.