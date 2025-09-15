Die Industrieproduktion wuchs den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 5,2 Prozent. Dies war der niedrigste Wert seit August 2024 und schwächer als der Anstieg von 5,7 Prozent im Juli. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 5,7 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Konsum, legten um 3,4 Prozent zu und damit so langsam wie seit November 2024 nicht mehr. «Der starke Jahresauftakt hält die diesjährigen Wachstumsziele zwar noch in Reichweite», sagte Lynn Song, Chefvolkswirt für China bei der Bank ING. «Jedoch könnten weitere Konjunkturmassnahmen erforderlich sein.»