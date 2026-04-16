«Während Chinas Produktion relativ widerstandsfähig ist, sind seine wichtigsten Handelspartner - insbesondere Schwellenländer mit geringerem Einkommen, auf die fast 40 Prozent ​der ​Exporte entfallen - zunehmend Stagflationsrisiken ausgesetzt.» Goldman Sachs ⁠hatte für das erste Quartal mit einem BIP-Wachstum ​von 4,7 Prozent gerechnet. Chinas Exporte ⁠waren im März im Jahresvergleich nur um 2,5 Prozent gewachsen. Dies ist ‌eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 21,8 Prozent im Januar und Februar. Nach Angaben von Analysten hatten saisonale Faktoren diese Zahl allerdings verzerrt. Die ‌chinesischen Erzeugerpreise stiegen im März zum ersten Mal seit ​mehr als drei Jahren. Dies signalisiert, dass der energiebedingte Kostendruck auch in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ankommt.