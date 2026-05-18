Die Zurückhaltung der Verbraucher zeigte sich besonders deutlich auf dem Automarkt: Die ‌inländischen Autoverkäufe brachen im April um 21,6 Prozent ein und verzeichneten damit den siebten monatlichen Rückgang in Folge. Zudem schrumpften die Anlageinvestitionen in den ersten vier Monaten des Jahres ​um 1,6 Prozent. Ökonomen führten dies unter anderem auf starke Regenfälle ​in Teilen Südchinas sowie die anhaltende Krise auf dem ​Immobilienmarkt zurück. Die April-Daten deuten darauf hin, dass die Dynamik des ersten Quartals bereits wieder nachlässt. In ‌den ersten drei Monaten des Jahres war die Wirtschaft noch um 5,0 Prozent gewachsen und lag damit am oberen Ende der Zielspanne der Regierung.