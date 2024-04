«Der Aufschwung wird von den Exporten getragen» sagte Ökonom Raymond Yeung vom Finanzhaus ANZ in Peking. «Die heimische Nachfrage ist immer noch schwach, aber die Exporte sind gut.» Das dürfte sich im Frühjahr so fortsetzen. China wirft derzeit Elektroautos, Batterien, Solarmodule, Halbleiter und andere Industriegüter in grossen Stückzahlen auf den Weltmarkt. Die Preise für viele Güter sinken durch diese Exportoffensive auf den globalen Märkten, was die Produzenten in anderen Ländern wie den USA und Deutschland unter Druck setzt. «Die chinesische Wirtschaft wurde eher durch kostengünstige Industrieproduktion und Exporte angetrieben», sagte Analyst Tao Chuan von Soochow Securities in Peking. «Dies wird der Motor für die Wirtschaft in diesem Jahr sein.»