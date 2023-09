Die Kommission gab ihre Einschätzungen einen Tag nach dem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dieser bescheinigte der Weltwirtschaft verhaltene Wachstumsaussichten und führte die unsichere Entwicklung in China als Risiko an. Die Industriestaatenorganisation erwartete in ihrer Konjunkturprognose ein Weltwirtschaftswachstum von 3,0 Prozent in diesem Jahr. Grund ist demnach auch die schwache Erholung in China. Das Land kämpft zudem mit einer Krise in seiner Immobilienwirtschaft. Der Bau-Sektor ist ein wichtiger Konjunkturtreiber Chinas.