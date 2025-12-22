«Die Geschichte des chinesischen Wirtschaftswachstums 2025 hängt davon ab, ob die Investitionen in der zweiten ​Jahreshälfte nur zurückgingen oder einbrachen», heisst es in dem Bericht. «Die Geschichte ‌kennt keine Beispiele für Volkswirtschaften, die ein reales ‍BIP-Wachstum von fünf Prozent verzeichnet haben, während sie wie China seit zehn aufeinanderfolgenden Quartalen mit einer ​anhaltenden Deflation konfrontiert waren. Wir bezweifeln, dass China die erste ist.»