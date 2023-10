Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Damit lag es über den Erwartungen der von Reuters befragten Analysten, die mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet hatten. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP um 1,3 Prozent, nach plus 0,5 Prozent im zweiten Quartal. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 1,0 Prozent erwartet.