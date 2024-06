Der Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) in Höhe von 182 Milliarden Yuan (25,08 Milliarden Dollar) für einige Finanzinstitute bleibe unverändert bei 2,50 Prozent, teilte die PBOC am Montag mit. In einer Reuters-Umfrage unter 31 Marktbeobachtern erwarteten 30 oder 97 Prozent der Befragten, dass die PBOC den MLF-Zinssatz unverändert lassen würde.