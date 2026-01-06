Die Notenbank will zudem die Binnennachfrage ankurbeln. Zugleich sollen Finanzrisiken entschärft werden, um ein stabiles Wachstum zu unterstützen und dem neuen Fünfjahresplan ⁠einen soliden Start zu ermöglichen. Man werde «flexibel und effizient verschiedene geldpolitische Instrumente wie die Senkung der Mindestreservesätze und der ​Zinssätze nutzen, für ausreichend Liquidität sorgen, die ‌Finanzierungsbedingungen insgesamt relativ günstig halten ‍und ein angemessenes Wachstum der Gesamtkredite sowie eine ausgewogene ​Kreditvergabe steuern», hiess es in einer Erklärung nach einer Arbeitssitzung.