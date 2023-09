Wie die People's Bank of China (PBOC) innerhalb einer Erklärung mitteilte, wird sie den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite im Wert von 591 Milliarden Yuan (81,2 Milliarden US-Dollar) an einige Finanzinstitute unverändert bei 2,50 Prozent gegenüber der vorherigen Massnahme belassen. Mit der Entscheidung wolle man die Liquidität des Bankensystems in angemessenem Umfang und die Liquiditätsbedingungen zum Quartalsende stabil halten, erklärte die PBOC. «Der Zweck der Massnahme der PBOC war es, die Marktliquidität wieder aufzufüllen», sagte Marco Sun, leitender Finanzmarktanalyst der MUFG Bank (China). China bleibt ein Ausreisser unter den weltweiten Zentralbanken, die ihre Geldpolitik gelockert haben, um den ins Stocken geratenen Aufschwung zu stützen.