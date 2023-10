Der einjährige Hauptrefinanzierungssatz wurde bei 3,45 Prozent belassen, der mit fünfjähriger Laufzeit bei 4,20 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Peking bekanntgab. Letztgenannter Satz dient zur Festlegung der Verbraucherkredit- und Hypothekenzinsen. Schon im September hat die Zentralbank auf eine Lockerung der Geldpolitik verzichtet, nachdem sie die Wirtschaft im August mit einer an den Finanzmärkten als eher halbherzig gewerteten Zinssenkung gestützt hatte.