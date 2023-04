Die Regierung in Peking sollte das geplante Finanzstabilitätsgesetz schneller verabschieden und Regelungen zur Verhinderung von Finanzrisiken verbessern, heisst es in einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag dreier Mitarbeiter der "Volksbank von China" in "China Finance", einer der Zentralbank angeschlossenen Publikation. Die Finanzbehörden sollten die Daten der Banken genauer überwachen, um Risiken vorzubeugen, heisst es in dem Artikel.