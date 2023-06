In den vergangenen Monaten gaben sich trotz der politischen Spannungen zahlreiche US-Topmanager in Peking die Klinke in die Hand. An die Popularität Musks in der chinesischen Bevölkerung kam allerdings keiner heran: Weder Tim Cook von Apple, Jamie Dimon von JPMorgan oder Laxman Narasimhan von Starbucks.