China weitet den Handelskrieg in die sozialen Medien aus. Tiktok wird von Videos überschwemmt, in denen Chinesinnen und Chinesen bekannte Marken für ihre Produktion in China brandmarken oder zeigen, wie billig die Produkte hergestellt werden. Neben Zöllen auf US-Produkte setzt die Regierung in Peking also auch auf psychologische Kriegsführung – und spricht auf Tiktok gezielt junge Menschen im Westen an. So werden die Videos, die seit letztem Wochenende in grosser Anzahl auf der chinesischen Social-Media-Plattform aufgetaucht sind, engagiert auf Reddit diskutiert.