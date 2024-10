Das Unternehmen baue die Autos in Anlagen zusammen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine von Volkswagen, Mercedes-Benz und Nissan betrieben worden waren, sagten fünf mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Von den Bändern rollten unter anderem das SUV Tiggo sowie Fahrzeuge der Chery-Marke Exeed. Der grösste chinesische Exporteur wolle damit wohl angesichts der Marktschwäche in China das Russland-Geschäft ausbauen und von nicht ausgelasteten Produktionskapazitäten profitieren. Chery erklärte dazu, den russischen Markt mit Fahrzeugen zu versorgen. Es sei nicht geplant, eigene Werke zu bauen oder zu kaufen. Auf eine Frage zu der Montage in den drei ehemals westlichen Werken äusserte sich das Unternehmen nicht.