Mehr als die Hälfte des Verkaufsvolumens entfiel dem am Donnerstag vorgelegten Daten zufolge auf US-Treasuries, gefolgt von Schuldtiteln halbstaatlicher Emittenten und Aktien. Die Rendite zehnjähriger Treasuries hatte am 25. April den höchsten Stand seit November erreicht. China ist einer der grössten ausländischen Inhaber von US- Staatsanleihen.