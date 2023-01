Das chinesische Finanzministerium kündigte derweil am Montag an, die Mittel zur Prävention und Bekämpfung von Covid-Erkrankungen aufzustocken. Zudem sollen die lokalen Finanzämter die Transferzahlungen an ländliche und arme Gebiete zu erhöhen. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ist die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft angestiegen, nachdem die Regierung im vergangenen Monat ihre strikten Corona-Beschränkungen gelockert hatte. Das auf Gesundheitsdaten spezialisierte Unternehmen Airfinity ging im Dezember davon aus, dass China in den nächsten fünf Monaten 49 Millionen Behandlungseinheiten Paxlovid benötigen wird - davon mehr als 22 Millionen alleine im Januar.