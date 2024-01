Die chinesische Botschaft in Seoul warnt ihre Landsleute nach dem Tod einer Frau vor Schönheitsoperationen in Südkorea. «In den vergangenen Jahren sind viele Ausländer nach Südkorea gekommen, um sich kosmetischen Operationen zu unterziehen», hiess es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. «Einige von ihnen wurden in medizinische Streitigkeiten verwickelt, es kam auch zu chirurgischen Fehlern und sogar zu Todesfällen.»