Sie fielen in der Landeswährung Yuan berechnet um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde hervorgeht. Im März hatte es sogar einen Rückgang von 13 Prozent gegeben. Die Exporte in das Kriegsland waren im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen.