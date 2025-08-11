Bei einem vertraulichen Börsenprospekt bleiben wichtige Unternehmensinformationen so lange unter Verschluss, bis alle regulatorischen Hürden aus dem Weg geräumt sind. Mit der Lockerung ihrer Regeln will die Hongkonger Börse chinesische Firmen von einem Debüt in den USA abhalten. Experten erwarten für 2025 mehr als 70 Erstnotizen chinesischer Firmen an der Wall Street. Damit würde der Rekord von 64 Börsengängen im vergangenen Jahr übertroffen.