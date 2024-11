Die Angreifer seien in die Netzwerke «mehrerer Telekommunikationsunternehmen» eingedrungen und hätten Anrufprotokolle und Kommunikationsdaten vor allem von Personen aus Regierungs- und Politikerkreisen erbeutet, teilten das FBI und die US-Cybersicherheitsbehörde CISA am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Behörden erklärten weiter, die Hacker hätten «bestimmte Informationen kopiert, die Gegenstand von US-Strafverfolgungsanträgen aufgrund von Gerichtsbeschlüssen waren». Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.