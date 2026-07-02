Die Investorenbriefe geben einen Einblick darin, wie prominente chinesische Hedgefonds eine Technologie einschätzen, die die Märkte weltweit verändert. KI-bezogene Aktien sind in diesem Jahr stark gestiegen; führende Unternehmen wie SK Hynix und Micron Technology haben sich im Wert mehr als verdreifacht. Doch die Rallye ist von heftigen Rücksetzern geprägt, da Investoren und ihre Gegenparteien vorsichtiger werden.