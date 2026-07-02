Wealspring Asset, dessen Gründer Yang Dong in China dafür bekannt ist, den Markthöchststand im Jahr 2007 vorhergesagt zu haben, sagte, globale KI-Aktien seien zu einer «Superblase» geworden und der «Punkt des Zusammenbruchs möglicherweise nicht mehr weit entfernt», so ein von Bloomberg News eingesehenes Investoren-Schreiben.
Das in Shanghai ansässige Banxia Investment Management Center erklärte, «der Auslöser für das Platzen der KI-Blase ist bereits aufgetreten» und verwies dabei auf den Druck auf das extrem schnelle Umsatzwachstum von Anthropic.
Mindestens vier weitere chinesische Hedgefonds äusserten sich im Mai zurückhaltend gegenüber KI, wie aus einer monatlichen Zusammenfassung der Fondssichtweisen hervorgeht, die von CSC Financial erstellt und von Bloomberg News eingesehen wurde. Vier Fonds in der Übersicht waren positiv eingestellt, während die übrigen sieben keine Position zur KI angaben.
Die Investorenbriefe geben einen Einblick darin, wie prominente chinesische Hedgefonds eine Technologie einschätzen, die die Märkte weltweit verändert. KI-bezogene Aktien sind in diesem Jahr stark gestiegen; führende Unternehmen wie SK Hynix und Micron Technology haben sich im Wert mehr als verdreifacht. Doch die Rallye ist von heftigen Rücksetzern geprägt, da Investoren und ihre Gegenparteien vorsichtiger werden.
Wealspring, das Vermögenswerte von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar verwaltet, schrieb, dass vielen chinesischen Unternehmen im Bereich KI-Infrastruktur ein langfristiger «Burggraben» fehle, sie «ziemlich gewöhnliche» Geschäftsmodelle hätten und ständig Kapitalinvestitionen benötigten, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten.
«Wir hätten wirklich nicht erwartet, dass ein blosser Boom, der durch eine Welle massiver Nachfrage getrieben wird, zu so hohen Bewertungen und Marktkapitalisierungen hochgejubelt werden könnte», teilte das Unternehmen den Investoren mit. «Im Bullenmarkt 2015 gab es den Begriff 'hirnloses Kaufen' – und im Moment befinden wir uns wahrscheinlich wieder in einem ähnlichen Zustand.»
Wealspring schrieb, dass einige der heissesten Aktien im chinesischen Aktienmarkt sehr wahrscheinlich um mehr als 80 Prozent einbrechen könnten, ohne jedoch konkrete Titel zu nennen, die besonders anfällig für Verkaufsdruck seien.
Banxia, das mehr als 294 Millionen US-Dollar verwaltet, verwies auf Warnsignale ausserhalb Chinas. Die Firma prognostizierte, dass die annualisierte Umsatzlaufrate von Anthropic – eine von KI-Bullen stark beachtete Kennzahl – hinter den Markterwartungen zurückbleiben werde.
Grosse Tech-Unternehmen würden angesichts der steigenden Kosten für Tokens zurückschrecken, während Wettbewerber von Anthropic dessen Beliebtheit unter Softwareentwicklern untergraben könnten, so der chinesische Fonds in seinem Investorenbrief.
Es gibt auch Kosten, wenn man KI meidet. Der Zhiyuan-Fonds von Wealspring und der Low-Volatility-Macro-Fonds von Banxia haben beide in den ersten Monaten dieses Jahres leichte Verluste verzeichnet, bleiben über einen längeren Zeitraum jedoch deutlich im Plus.
Chinas CSI Artificial Intelligence Index ist in diesem Jahr um mehr als 35 Prozent gestiegen und hat damit den breiteren Leitindex, der um etwa 5 Prozent zulegte, klar übertroffen. Dennoch bleibt er deutlich hinter anderen Märkten zurück: Der südkoreanische Kospi ist um fast 100 Prozent gestiegen, getrieben von einer starken Rally bei SK Hynix und Samsung Electronics.
Banxia-Gründer Li Bei bleibt jedoch standhaft und gab folgende Empfehlung an Aktienpicker: «Wenn Investoren dieses Geld in den KI-Hype stecken wollen – auch wenn ihr mich dafür verflucht, dass ich das sage – würde ich trotzdem dringend raten: Bitte seien Sie sehr, sehr vorsichtig.»
Banxia lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Wealspring reagierte nicht auf eine Anfrage.
(Bloomberg/cash)