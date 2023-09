Country Garden kann die betreffenden Schulden nun in Abschlagszahlungen über drei Jahre zurückzahlen. Ursprünglich sollte die Entscheidung über die Verlängerung bereits am Donnerstag fallen, wurde aber in letzter Minute verschoben, um Gläubigern «ausreichend Zeit zur Vorbereitung» der Abstimmung zu geben, wie sich aus den Reuters vorliegenden Unterlagen ergab. Insidern zufolge hatten einige Bond-Eigner kurz vor der aktuellen Entscheidung Zinszahlungen erhalten.