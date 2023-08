Neuaufträge und Produktion fielen jeweils so schwach aus wie seit dem Jahreswechsel nicht mehr. Besonders die neuen Exportaufträge gingen im Juli stark zurück, da die Risiken einer Rezession bei wichtigen Abnehmern von Produkten "Made in China" zunahmen. Ähnlich sieht es auch in anderen asiatischen Ländern wie dem exportstarken Südkorea aus. "Sinkende Auftragseingänge, trübe Beschäftigungsaussichten und hohe Lagerbestände deuten auf eine gedämpfte Industrietätigkeit in den kommenden Monaten hin", sagte Analyst Shivaan Tandon von Capital Economics mit Blick auf die asiatischen Schwellenländer.