Die Valoren des Technologiekonzerns ABB ziehen kurz nach der Börseneröffnung am Freitag 0,35 Prozent auf 49,36 Franken an, während sich der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,21 Prozent verbessert. Mit einer Jahresperformance von 32 Prozent übertrifft ABB den SMI allerdings deutlich - dieser hat lediglich 3,3 Prozent zugelegt.