Die Schiffe haben ‌zuvor mehr als zwei Monate ‌im Golf festgesessen, wie aus ​Schifffahrtsdaten von LSEG und Kpler hervorgeht. Die Tanker der Konzerne Sinopec und Sinochem haben das irakische und katarische Öl den Daten zufolge Ende Februar und Anfang März geladen, kurz ‌vor Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Sie sind nun auf dem Weg nach ​China. Stellungnahmen der Unternehmen lagen zunächst nicht vor.