Das auf autonome Fahrzeuge spezialisierte Startup erklärte am Freitag, es wolle mit der Platzierung von 6,45 Millionen Aktienersatzscheinen (American Depositary Shares) an der Technologiebörse Nasdaq bis zu 119,4 Millionen Dollar erlösen. Die Anteile sollen zu einem Stückpreis von 15,50 bis 18,50 Dollar angeboten werden. Der deutsche Autozulieferer Bosch habe Interesse an einem Anteil von bis zu 100 Millionen Dollar angedeutet. Von Bosch war am Abend zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.