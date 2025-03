Das in Shenzhen ansässige Unternehmen wolle nicht mehr nur als ein reiner Smartphone-Hersteller agieren, sagte Honor-Chef James Li am Sonntag in einer Rede auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Die ehemalige Huawei-Tochter wolle ein System von KI-gesteuerten PCs, Tablets und Wearables entwickeln. Im Dezember hatte Honor eine Umstrukturierung bekanntgegeben, die das Unternehmen näher an einen Börsengang gebracht habe.