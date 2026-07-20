Die Aufmerksamkeit der Anleger ‌richtet sich nun auf die für Ende Juli geplante Sitzung des Politbüros der Kommunistischen Partei. Dort dürften die wirtschaftspolitischen Weichen für die zweite Jahreshälfte gestellt ​werden. ​Möglicherweise werde ein umfassenderer Plan zur ⁠Stabilisierung des Immobiliensektors vorbereitet, um den Teufelskreis aus ​fallenden Vermögenspreisen und sinkendem ⁠Verbrauchervertrauen zu durchbrechen, sagte Kelvin Lam, Ökonom bei Pantheon Macroeconomics. Lynn Song, ‌Chefökonom für Greater China bei der Bank ING, hält eine baldige Zinssenkung dennoch für möglich. Die niedrige Inflation stehe einer weiteren ‌Lockerung durch die Zentralbank nicht im Weg, erklärte er. «Wir ​gehen davon aus, dass die Chancen für eine Zinssenkung noch in diesem Quartal gut stehen.»