Da MLF-Kredite in Höhe von 103 Milliarden Yuan in diesem Monat fällig werden, führt die Operation zu einem Nettoabfluss von drei Milliarden Yuan aus dem Bankensystem. Zusätzlich pumpte die Zentralbank 129 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte in den Markt. Dabei beliess sie den Zinssatz unverändert bei 1,80 Prozent.