Die chinesische Zentralbank arbeitet seit 2014 an einer digitalen Währung und testete den digitalen Yuan bereits in mehreren Pilotprojekten. Zwar sind mobile Zahlungen in China über Plattformen wie Alipay und Wechat weit verbreitet, der digitale Yuan könnte der Zentralbank jedoch mehr Kontrolle über den Zahlungsverkehr und besseren Zugang zu Daten verschaffen.