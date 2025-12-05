In einem Brief an den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, warnte DJI, eine Versäumnis gefährde einen kritischen Sektor und damit amerikanische Arbeitsplätze sowie die öffentliche Sicherheit. «Mehr als 80 Prozent der über 1800 staatlichen und lokalen Strafverfolgungs- und Notfallbehörden der Nation, die Drohnenprogramme betreiben, verwenden DJI-Technologie; diese Programme sind unmittelbar gefährdet», schrieb das Unternehmen zudem. Das US-Heimatschutzministerium (DHS) und Johnsons Büro waren bisher nicht für eine Stellungnahme zu dem Fall erreichen.