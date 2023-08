Ein Alarmzeichen war, dass Country Garden in der zu Ende gehenden Woche Dollar-Kuponzahlungen von 22 Millionen Dollar verpasst hatte. Das Unternehmen hat zwar 30 Tage Zeit, diese nachzuholen. Doch die Nachricht löste einen Kurssturz in den Aktien aus, die allein am Freitag um 14 Prozent in die Knie gingen und im Lauf der Woche um 38 Prozent gefallen sind. Die meisten Dollar-Anleihen von Country Garden notierten bei weniger als sieben Prozent ihres Nominalwertes. Die Yuan-Anleihen, die in Shanghai gehandelt werden, verloren elf Prozent. Im September werden mehr als neun Milliarden Yuan (1,25 Milliarden Dollar) an Zinsen auf heimische Anleihen fällig - so viel Geld hat Country Garden laut der Zeitung "Caixin" aber nicht. Das Blatt beruft sich auf Unternehmenskreise.