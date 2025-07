Chinas Aussenminister Wang Yi hat bei einem Deutschland-Besuch versichert, dass sich deutsche und europäische Firmen nicht um Lieferungen von Seltenen Erden sorgen müssten. Es gebe bereits ein Fast-Track-Verfahren des chinesischen Handelsministeriums, um zu garantieren, dass die normale Genehmigung dann so schnell wie möglich verlaufe, sagte Wang Yi am Donnerstag nach einem Treffen mit Aussenminister Johann Wadephul in Berlin.