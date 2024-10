Das sagte der Generaldirektor des internationalen Geschäfts am Sonntag zu Reuters. Das Unternehmen gehört zu den grössten chinesischen Automobilherstellern und strebt bis 2030 einen Absatz von 500.000 Fahrzeugen in Übersee an. Es verkauft noch keine Elektroautos in Europa, wird aber auf dem Pariser Autosalon, der am Montag beginnt, einen auf den europäischen Markt zugeschnittenen Elektro-SUV vorstellen.