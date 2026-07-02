Für den europäischen Markt ​verfolgt GWM eine Strategie mit drei ​Marken: GWM für das Volumensegment, Wey für Premium-SUVs und Tank für ‌hochwertige Geländewagen. Der Konzern gehörte zu den ersten chinesischen Herstellern, die nach Europa kamen, hatte mit seiner auf Elektroautos ​ausgerichteten ​Strategie jedoch zunächst Schwierigkeiten. Nun ⁠startet das Unternehmen einen neuen Anlauf und ​verkauft bereits in ⁠Deutschland und Grossbritannien. Im August soll der Markteintritt in ‌Polen folgen. Zudem erwägt GWM den Aufbau einer Fertigung in Europa. «Europa ist ein strategischer Markt ‌für unser Unternehmen, eine Lokalisierung ist ein ​Muss», sagte Wu.