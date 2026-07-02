Der Konzern wolle mit mindestens zehn neuen Modellen in zwei Jahren seinen Marktanteil in Europa bis 2030 auf drei bis fünf Prozent steigern, sagte Nicole Wu, Technikchefin von Great Wall Motor (GWM), am Donnerstag. Die Modellpalette solle von Kleinwagen bis zu grossen Geländewagen reichen. Grosse Hoffnungen setze der Konzern auf den Kompakt-SUV Ora 5, der in Benzin-, Hybrid- und Elektrovarianten ab einem Preis von 26.950 Euro erhältlich sein wird. «Der Ora 5 wird unser absatzstärkstes Modell sein», sagte Wu. Noch in diesem Jahr sollen weitere Fahrzeuge folgen, darunter der Geländewagen Tank 300 und ein grosser Pick-up.
Für den europäischen Markt verfolgt GWM eine Strategie mit drei Marken: GWM für das Volumensegment, Wey für Premium-SUVs und Tank für hochwertige Geländewagen. Der Konzern gehörte zu den ersten chinesischen Herstellern, die nach Europa kamen, hatte mit seiner auf Elektroautos ausgerichteten Strategie jedoch zunächst Schwierigkeiten. Nun startet das Unternehmen einen neuen Anlauf und verkauft bereits in Deutschland und Grossbritannien. Im August soll der Markteintritt in Polen folgen. Zudem erwägt GWM den Aufbau einer Fertigung in Europa. «Europa ist ein strategischer Markt für unser Unternehmen, eine Lokalisierung ist ein Muss», sagte Wu.
(Reuters)