So fielen die Pkw-Verkäufe an Endkunden um zwei Prozent auf 1,73 Millionen Autos, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Das entsprach den Schätzungen des Verbands von vor knapp zwei Wochen. Bereits in den Vormonaten hatte es auf dem weltweit grössten Automarkt Dämpfer gegeben. Nach den ersten sieben Monaten steht aber noch ein Plus von zwei Prozent auf 11,6 Millionen verkaufte Pkw zu Buche.