Das Unternehmen teilte am Samstag in einer Erklärung mit, dass die Anschuldigungen gegen das unbegründet und «völlig falsch» seien und dass es die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalte. Die Geschäftsbeziehungen zu einigen Zulieferern, die in den Vorwürfen angeführt wurden, seien schon vor langer Zeit abgebrochen worden.