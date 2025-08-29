Auf dem Markt für E-Autos in der Volksrepublik tobt derzeit ein Preiskrieg, der auch die Regierung in Peking alarmiert. Das Wirtschaftsministerium kündigte am Freitag an, zusammen mit anderen Behörden verstärkt gegen Dumpingpreise und falsche Werbeangaben vorzugehen. In einigen Branchen solle der ungeregelte Wettbewerb dadurch verstärkt kontrolliert werden. An der Börse legten darauf die Aktien von Elektroautobauern und Batterieherstellern zu.