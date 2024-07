Die Verkäufe seien nach Berechnungen von Reuters auf Basis der monatlichen Verkaufsberichte im Zeitraum April bis Juni um zwölf Prozent auf 426.039 Fahrzeuge gestiegen. Bei Tesla wird erwartet, dass der Konzern am Dienstag einen Absatzrückgang um sechs Prozent melden wird und damit möglicherweise die Krone als weltgrösster E-Autobauer wieder an BYD abgeben muss. Der rückt derzeit bei der Fussball-Europameisterschaft in Deutschland mit grossen Werbeanzeigen ins Blickfeld.