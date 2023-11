Bereits im Sommer hatten sich die Hinweise darauf gemehrt, dass Zhongzhi in grösseren Schwierigkeiten steckt. Der von dem Konzern kontrollierte Treuhandfonds-Anbieter Zhongrong hatte die Fristen für Zahlungen auf Dutzende von Investmentprodukten verstreichen lassen. In den vergangenen Jahren hatte Zhongzhi sich etwas verkleinert und Anteile an börsennotierten Firmen verkauft, da der Konzern im Zuge des härteren Vorgehens Chinas gegen Schattenbanken und dem Abschwung am Immobilienmarkt unter Druck geraten war.