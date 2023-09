Der in Schieflage geratene chinesische Immobilienentwickler Sunac China Holdings hat bei einem US-Insolvenzgericht Gläubigerschutz beantragt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, stellte Sunac einen Antrag nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts, das ausländische Unternehmen vor Ansprüchen von amerikanischen Gläubigern schützt, so lange sie ihre Schulden neu ordnen. Die Gläubiger von Sunac hatten am Montag einem Umstrukturierungsplan für Auslandsschulden in Höhe von neun Milliarden Dollar zugestimmt. Das war die erste Genehmigung einer solchen Sanierung eines grossen chinesischen Immobilienentwicklers. Die Immobilienbranche, die für rund ein Viertel der Wirtschaft Chinas steht, steckt seit 2021 in der Krise, weil die Preise sinken und das Geld knapp wird. Konzerne wie China Evergrande oder Country Garden sind in Schieflage geraten.