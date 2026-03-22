Wegen ihres Rekord-Handelsüberschusses von 1,2 ​Billionen Dollar ​im vergangenen Jahr ⁠gibt es derzeit Spannungen im Verhältnis der ​zweitgrössten Volkswirtschaft der ⁠Welt mit ihren wichtigen Handelspartnern. Zudem steht ein erwarteter ‌Besuch von US-Präsident Donald Trump bevor. Dieser hatte eine ursprünglich für Ende März geplante Reise wegen ‌des Krieges der USA und Israels gegen ​den Iran verschoben.