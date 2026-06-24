Diese wird zweimal jährlich veröffentlicht und gilt als Rangliste der leistungsstärksten bekannten Supercomputer weltweit. Geordnet werden die Systeme nach dem Ergebnis in einem einheitlichen Leistungstest. Die neue Ausgabe wurde am Dienstag bei der Supercomputing-Konferenz ISC in Hamburg vorgestellt. Der chinesische Rechner steht demnach im Nationalen Supercomputing-Zentrum in Shenzhen.