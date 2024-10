«Wenn diese Projekte in Gang kommen, werden sie Arbeitsplätze schaffen, das Einkommen der Bürger erhöhen und Konsumpotenzial freisetzen», sagte Jia Kang, ehemaliger Chef eines dem Finanzministerium angeschlossenen Forschungsinstitute, der inzwischen den privaten Think Tank China Academy of New Supply-Side Economics leitet. Eine Aufstockung der Anleiheemissionen «auf 4 oder sogar 10 Billionen Yuan wäre nicht übertrieben», erklärte er im Interview mit der chinesischen Online-Zeitung «The Paper».